Conleste, Sebrae-RJ e a Agência de Inovação da UFF, lançam nesta segunda-feira, 25, o Conlestech - Divulgação

Conleste, Sebrae-RJ e a Agência de Inovação da UFF, lançam nesta segunda-feira, 25, o ConlestechDivulgação

Publicado 24/10/2021 08:00 | Atualizado 24/10/2021 14:43

Vai ser lançado em Nova Friburgo, nesta segunda-feira (25/10), o “Conlestech”, programa do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste Fluminense (Conleste), em parceria com o Sebrae-RJ e a Agência de Inovação da Universidade Federal Fluminense (UFF), que é direcionado para incentivar a Economia do Conhecimento. A apresentação começa às 10h, no no auditório do Sesc, que fica na Avenida Presidente Costa e Silva, 231, no Centro.



Conforme explica o presidente do Conleste, Marcelo Delaroli, o objetivo é compartilhar estratégias regionais de ciência, tecnologia e inovação, além de desenvolver tecnologicamente os arranjos produtivos locais: “Conlestech consiste em um programa direcionado para disseminar as estratégias municipais de Ciência, Tecnologia e Inovação e promover a integração e difusão da Economia do Conhecimento nos municípios consorciados. O objetivo é integrar os ecossistemas de inovação municipais, unindo os empreendedores, a academia e os gestores públicos”.



O programa ainda tem como finalidade promover a integração dos ecossistemas de inovação com as encomendas públicas de inovação e capacitar os gestores públicos, além de traçar estratégias de atuação conjuntas, conquistar atrativos, por meio de parcerias, que possam contribuir para o desenvolvimento econômico, social e sustentável das regiões consorciadas.



“A área de negócio é composta por stands para exposição de produtos, serviços e soluções tecnológicas para cidades, empresas e territórios. Além disso, serão realizadas rodadas de negócios em parceria com o Sebrae, auxiliando nas negociações entre clientes e fornecedores. Já na área tech, são painéis de debate com especialistas renomados, abordando temas estratégicos para o desenvolvimento sustentável e distributivo da tecnologia na região do Conleste”, comentou o diretor-geral do Conleste, Hédio Mataruna.



Além da presença do presidente do Conleste e prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, e do senador Carlos Portinho, para o lançamento da Conlestch foram convidados: o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon; o vice-presidente do Conleste, Vinícius Claussen; o prefeito de Niterói, Axel Grael; o prefeito de Maricá, Fabiano Horta; o presidente da Fecomércio, Antonio Florêncio Júnior; o reitor da UFF, Antonio Cláudio Lucas; e o diretor de produtos e atendimento do Sebrae, Júlio César de Freitas.



Confira a programação:

Programação Divulgação

10h20 – Abertura

10h40 - Palestra Senador Carlos Portinho, sobre o “Marco Legal das Startups”.

11h – Painel temático com Rodrigo Lóssio e Daniel Leipnitz, autor e co-organizador do livro Ponte para a Inovação (forma remota).

11h20 - Apresentação do Programa Conlestech: Fomento da “Economia do Conhecimento” nos municípios do Conleste.

11h50 – Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica e protocolo de intenção com a AGIR (UFF). 10h20 – Abertura10h40 - Palestra Senador Carlos Portinho, sobre o “Marco Legal das Startups”.11h – Painel temático com Rodrigo Lóssio e Daniel Leipnitz, autor e co-organizador do livro Ponte para a Inovação (forma remota).11h20 - Apresentação do Programa Conlestech: Fomento da “Economia do Conhecimento” nos municípios do Conleste.11h50 – Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica e protocolo de intenção com a AGIR (UFF).