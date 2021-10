Contato falso usa foto da 151ª DP (Nova Friburgo) - Divulgação

Publicado 26/10/2021 21:01

A Delegacia Legal de Nova Friburgo (151ª DP) emitiu um alerta à população na noite desta terça-feira (26/10), sobre a existência de um contato telefônico criado com foto e mensagem, se fazendo passar por um número da delegacia. O número registrado é o (22) 98875.8186 e é pedido que as pessoas não respondam a nenhum contato feito por esse número.

Ainda de acordo com a 151ª DP, um procedimento foi instaurado para apurar a autoria e a motivação, além de ter sido solicitado que o número fosse retirado de serviço: “Não respondam a qualquer contato do referido número, o qual em breve será retirado e seu autor devidamente responsabilizado”, diz o alerta.

Além do Disque Denúncia, pelo telefone (22) 2533-1967, a 151ª DP responde apenas pelo WhatsApp no número (22) 99292-1656. Em caso de dúvidas, as informações oficiais estão disponíveis nas redes sociais oficiais da delegacia e no site oficial da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.