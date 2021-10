Panorama da pandemia de Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 26/10/2021 17:32

O boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Nova Friburgo, nesta segunda-feira (25/10) mostra a menor taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 ao longo deste ano. O número ficou abaixo inclusive do mês de fevereiro, quando o município registrou uma das menores taxas de contágio pela doença.



De acordo com o boletim, apenas dois leitos de UTI estavam ocupados no município por pacientes e Covid-19, sendo que somente um deles no Hospital Municipal Raul Sertã, que tem disponíveis 20 leitos exclusivos. Na unidade pública, os 11 leitos de enfermaria exclusivos estão totalmente desocupados.



De acordo com o município, essa queda na taxa de ocupação se dá especialmente pelo avanço da vacinação. Ainda de acordo com a Secretaria, também tem sido percebida uma diminuição grande no número de mortes pela doença.



Atualmente Nova Friburgo tem registrados 25.691 casos positivos de Covid-19 e 860 mortes pela doença. Os casos recuperados somam 14.130 e os descartados, 22.840.