Prefeitura de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Prefeitura de Nova FriburgoPaula Valviesse

Publicado 29/10/2021 18:01

Desde o anúncio do time que iria compor o secretariado, no dia da posse, o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon já realizou a troca de gestão em nove das 26 secretarias existentes. A mais recente foi na Secretaria de Infraestrutura e Logística, com a nomeação de Gabriel Wenderroschy no lugar de Danny Dias Pinto.

A primeira mudança foi feita antes mesmo dos secretários serem nomeados, quando o médico Marcelo Murta, escolhido anteriormente pelo prefeito para assumir as secretarias de Saúde e de Políticas Sobre Drogas, foi substituído pela enfermeira concursada Nicole Ribeiro Lessa Cipriano.

Outro destaque foi a nomeação do vereador Marcinho Alves, que é do mesmo partido do prefeito, o Republicanos, em junho, para a Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude, no lugar de Eliana de Fátima Mafort Lopes, e, três meses depois, para a Secretaria Geral de Governo, no lugar de Pierre da Silva Moraes, acumulando a gestão de duas pastas importantes.

Também foram substituídos os gestores das secretarias de Agricultura e Desenvolvimento Social, com Ocimar Teixeira no lugar de Marcelo da Silva Pereira; Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e Superior, com anúncio de José Loyola Bechara; Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, com Juliana Herdy no lugar de Hugo Leonardo de Carvalho; Turismo e Marketing, com Renan da Silva no lugar de Maria Angélica Rocha; e na Subprefeitura de Conselheiro Paulino, com nomeação de Patrícia Felippe de Souza, ao invés de Américo Batista, anunciado na posse.