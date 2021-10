Prefeitura de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 28/10/2021

Neste Dia do Servidor Público (28/10), o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, fez uma transmissão ao vivo na qual anunciou um “pacotão de benefícios” para os servidores municipais. Um dos benefícios seria o reajuste do salário mínimo vigente, passando de R$ 848,32 para R$ 1,3 mil. Contudo, para efetivar essa "promessa", é necessário que seja aprovado um projeto de lei, uma vez que precisa ser alterado o Plano de Cargos, Carreiras e Salário, estabelecido por Lei Complementar, que está vinculado à Lei Orgânica Municipal.

Sobre a questão, na publicação feita nas redes sociais, o prefeito informou que aos poucos, mais esclarecimentos quanto ao pacotão de benefícios para cada uma das categorias do funcionalismo público municipal serão divulgados”, Questionada sobre a situação do projeto, a Prefeitura informou que estão sendo concluídos os projetos para serem encaminhados para a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, mas não determinou data para esse envio.

A previsão da gestão municipal é de que os projetos sejam aprovados a tempo para que o reajuste já comece a vigorar a partir de de janeiro de 2022. Além disso, quando perguntada sobre a questão do teto de gastos com a folha de pagamento, a prefeitura informou que o reajuste não compromete os gastos, que estão atualmente em torno de 45%. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite de gastos com pessoal para os municípios é de 60%.