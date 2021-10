Última Caminhada Rosa da AMMA em Nova Friburgo - Arquivo/ AMMA

Última Caminhada Rosa da AMMA em Nova FriburgoArquivo/ AMMA

Publicado 30/10/2021 06:00

Desde o ano passado, com a pandemia da Cocid-19, a tradicional Caminhada Rosa da Associação da Mulher Mastectomizada de Nova Friburgo (AMMA) adotou o formato de carreata. E neste ano, para encerrar o Outubro Rosa, a Carreata Rosa acontece neste sábado (30/10), com concentração na Via Expressa, em Olaria, a partir das 9h.

Como sempre, a carreata vai passar por vários bairros do município. Para quem deseja acompanhar e apoiar essa instituição tão importante, basta apenas vestir rosa, enfeitar o carro, se concentrar no local marcado e, principalmente, manter o distanciamento social tão fundamental para a segurança de todos os envolvidos.