Comércio de Nova Friburgo pode abrir no dia 2º de novembroPaula Valviesse

Publicado 31/10/2021 09:00

Com acordo firmado entre o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio, o comércio de Nova Friburgo está autorizado a funcionar na próxima terça-feira (2/11), feriado pelo Dia de Finados. A autorização é facultativa e está condicionada à assinatura de termo de adesão à convenção coletiva da categoria pelas empresas que decidirem pelo funcionamento em datas especiais.

“Nosso instrumento coletivo não obriga ninguém a nada. Em vez disso, oferece alternativa, dá liberdade de escolha às empresas. E o termo de adesão consiste na regulamentação que protege empresários e trabalhadores”, observa Braulio, presidente do Sincomércio e também da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Nova Friburgo.