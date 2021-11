RJ-116 registra movimento 10% maior que o esperado no feriado prolongado de Finados | Nova Friburgo | O Dia

Rota 116 divulga balanço da movimentação de veículos na RJ-116 no feriado - Divulgação/ Rota

Publicado 04/11/2021 17:26

A Concessionária Rota 116 S/A, responsável pela administração do trecho da RJ-116 entre os municípios de Itaboraí e Macuco, passando por Nova Friburgo, divulgou nesta quinta-feira (4/11) o balanço do feriado prolongado pelo Dia de Finados. Segundo a concessionária, entre a sexta-feira (29/10) e as 12h desta quarta-feira (3/11), cerca de 132 veículos passaram pela rodovia.

A expectativa inicial para este feriado era de que 120 mil veículos passassem pela RJ-116, com previsão de maior movimento na sexta, com a saída dos turistas para as cidades da Região Serrana e do Centro-Norte, e na tarde de terça-feira (2/11), com o retorno. "O movimento ficou 10% acima da expectativa inicial, mas não ocasionou nenhum tipo de interferência no tráfego", afirma Edyano Bittencourt, superintendente da Rota 116.

Durante o período foram registrados oito acidentes nos cerca de 140 quilômetros da RJ-116, ocasionando seis vítimas. Ao longo dos cinco dias, o movimento foi considerado tranquilo e em nenhum horário foi registrado congestionamento na área de concessão.