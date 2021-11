Pelo projeto, lago do chafariz da Praça Getúlio Vargas ganha enfeites e uma enorme árvore de Natal - Divulgação

Publicado 08/11/2021 20:31

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Nova Friburgo, Braulio Rezende, esteve em reunião nesta segunda-feira (8/11) com os secretários municipais de Cultura, Joffre Evandro Silva, e de Turismo e Marketing da Cidade, Renan da Silva Alves, para apresentar o projeto que a diretoria regional do Serviço Social do Comércio (Sesc-RJ) desenvolveu para o fim de ano em Nova Friburgo.

O projeto foi Solicitado por Braulio Rezende e aprovado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio RJ), à qual o Sesc e o Sincomércio estão ligados, e inclui iluminação e decoração de logradouros públicos e promoção de eventos musicais nas ruas.

O projeto prevê a iluminação da Avenida Alberto Braune e das praças Dermeval Barbosa Moreira e Getúlio Vargas, no Centro. O coreto da Praça Getúlio Vargas ganhará enfeites e o lago do chafariz, uma enorme árvore de Natal. A Praça Dermeval Barbosa Moreira abrigará um presépio e uma grande bola cheia de luzes onde as pessoas poderão entrar para tirar fotos.

Além disso, a programação ainda inclui exibições de grupos de folias de reis e de bandas de música e corais, além da volta do mapping natalino, que já tinha acontecido em 2020, com projeção de imagens e sons na fachada da Catedral de São João Batista.

“Buscamos junto à Fecomércio uma alternativa para ajudar Nova Friburgo a se preparar para essa época simbólica do nosso calendário. Levamos uma série de reivindicações ao presidente Antonio Queiroz, que deu sinal verde para o Sesc fazer o projeto. Como as ações vão convergir mais para o Centro, combinamos com os secretários de Cultura e Turismo que a Prefeitura estenda sua programação para Olaria e Conselheiro Paulino, por exemplo”, esclareceu.

Braulio sugeriu aos secretários Joffre e Renan que a Prefeitura se encarregue da ornamentação e da programação nos bairros e distritos, de modo a atender o maior número de áreas na cidade.

“Queremos criar o clima de Natal pelas ruas e animar as pessoas, para que todos nós possamos comungar da sensação de renascimento, em especial depois das dificuldades vividas com a pandemia. Esse movimento, claro, vai contribuir para incrementar as vendas do nosso comércio e melhorar o desempenho da economia do município. Idealizamos um Natal muito bonito, que dará orgulho aos friburguenses”, completou ele, também presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Nova Friburgo.