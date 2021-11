Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Vacinação contra a Covid-19 em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 15/11/2021 15:49

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo retoma, nesta terça-feira (16/11), a vacinação contra a Covid-19 no município, com a aplicação da segunda dose para as pessoas que estão com a data prevista para agora ou que perderam o dia da imunização e também com a aplicação da dose de reforço em idosos com mais de 65 anos e profissionais de saúde.



A imunização acontece das 9h às 15h no Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro (Pastão), em Conselheiro Paulino; na Quadra da Escola de Samba Imperatriz de Olaria, em Olaria; no Ginásio Poliesportivo João Antunes Nogueira (Bieca), no Cordoeira; na UERJ, no Lagoinha; e na UBS de São Geraldo.

A segunda e terceira dose também será aplicada, das 9h às 13h, nas Estratégias de Saúde da Família de São Lourenço; Centenário; Campo do Coelho; Conquista; Nova Suíça; Amparo, Riograndina; Olaria I e II; Lumiar; São Pedro da Serra; Vargem Alta; Stucky; Varginha; e Mury.

Para receber o imunizante é necessário apresentar documento oficial com foto (RG e CPF), cartão do SUS, comprovante de residência e o comprovante de recebimento da primeira dose ou da imunização completa em pelo menos seis meses, para a dose de reforço.