Reunião no Rio de Janeiro para assinatura do termo de cooperação - Reprodução

Reunião no Rio de Janeiro para assinatura do termo de cooperaçãoReprodução

Publicado 16/11/2021 18:18

Com a assinatura do termo de cooperação por parte da Prefeitura de Nova Friburgo, nesta terça-feira (16/11), o Governo do Estado do Estado do Rio de Janeiro deve iniciar ainda neste mês de novembro duas grandes obras no município.

Pelo "pacote de reconstrução da Região Serrana”, estão previstas a contenção de encostas na Rua Benjamin Constant, no distrito de Conselheiro Paulino, e a realização de um projeto de drenagem no centro da cidade.

Somente para o sistema de drenagem na área central do município é estimado um investimento de R$ 15 milhões, de acordo com a Prefeitura. Após o início, a previsão é de que as obras sejam concluídas em 18 meses.