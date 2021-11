Prefeitura de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Prefeitura de Nova FriburgoPaula Valviesse

Publicado 17/11/2021 18:23

A Prefeitura de Nova Friburgo realizou nesta terça-feira (16/11) a licitação, na modalidade pregão eletrônico, prevista para a aquisição de peças ornamentais natalinas para atender as necessidades das comemorações de Natal no município. No entanto, o certame não gerou interesse em muitas empresas, que de 10 lotes, apresentaram propostas apenas para metade. Com isso, fica a possibilidade de repetição da licitação ou ampliação do prazo para recebimento de propostas por parte do Executivo.

Mas o que chama a atenção é o diferencial de, neste ano, a proposta ser de aquisição permanente dos itens de decoração, já que normalmente esse tipo de serviço é feito por meio de aluguel das peças. Ou então, como no ano passado, com a reutilização de materiais já existentes . Para esse Natal, a previsão, de acordo com o edital, era de um investimento de R$ 655 mil

No edital, os lotes contemplam vários itens, desde iluminação até a decoração. No lote 2, chamado de “Estruturas metálicas iluminadas”, consta a aquisição de 14 árvores, com tamanhos variando entre 8,6 metros e 4,3 metros. Segundo o Executivo, ao adquirir os materiais, a Prefeitura pretende economizar nos anos seguintes com este tipo de serviço, justificando a compra pelo “princípio da economicidade”.

Mas o que o Executivo não justificou no edital foi a questão da conservação, manutenção e até mesmo local onde todo o material seria guardado, uma vez que tais serviços também demandam investimentos, especialmente se tratando de matérias sensíveis, como os enfeites luminosos e as lâmpadas de led.

Também não justificou o tempo de uso do material, que ficaria exposto por cerca de dois meses no município, já que a decoração ainda tem um tempo de entrega por parte dos fornecedores e também para sua aplicação e a licitação aconteceu faltando 39 dias para o Natal. Depois disso, a maior parte dos itens, por serem específicos para a data, como renas, bonecos de Papai Noel e presépios, só seriam utilizadas no final de 2022.

Sobre o projeto “Um encanto de Natal”, a Prefeitura divulgou um vídeo institucional e o prefeito, Johnny Maycon, recebeu a imprensa, nesta quarta-feira (17/11) para tratar dos detalhes, informando, entre outras coisas, que a programação de Natal deverá ser disponibilizada a partir da próxima semana em um site específico.

Nova Friburgo recebeu oferta de decoração do Centro sem custos para os cofres públicos

Além disso, o município recebeu recentemente a oferta do Sincomércio de um projeto que a diretoria regional do Serviço Social do Comércio (Sesc-RJ) desenvolveu para o fim de ano em Nova Friburgo. O projeto prevê a iluminação da Avenida Alberto Braune e das praças Dermeval Barbosa Moreira e Getúlio Vargas, no Centro. O coreto da Praça Getúlio Vargas ganhará enfeites e o lago do chafariz, uma enorme árvore de Natal. A Praça Dermeval Barbosa Moreira abrigará um presépio e uma grande bola cheia de luzes onde as pessoas poderão entrar para tirar fotos.

Sobre o projeto da Fecomércio, o presidente do Sincomércio, Braulio Rezende, chegou a esclarecer que, com a decoração do Centro pela entidade, a Prefeitura poderia focar na decoração dos bairros: “Como as ações vão convergir mais para o Centro, combinamos com os secretários de Cultura e Turismo que a Prefeitura estenda sua programação para Olaria e Conselheiro Paulino, por exemplo”, disse Braulio Rezende.