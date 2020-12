Por O Dia

Publicado 04/12/2020 15:06

A Prefeitura de Nova Friburgo comunicou nesta quinta-feira (3/12) que foram iniciados os trabalhos de ornamentação da fachada do Palácio Barão de Nova Friburgo, sede do Executivo, no Centro. Segundo a administração, o material utilizado pertence ao município e está sendo reaproveitado para garantir, mesmo que de forma singela, a tradicional ornamentação do prédio.



“O ano está se encerrando e, mesmo com toda dificuldade enfrentada em 2020, a Prefeitura de Nova Friburgo iniciou uma modesta decoração de Natal. Sem realização de licitação para aquisição ou locação de ornamentação, mas, com intuito de celebrar a vida e também o advento, ainda que de forma mais singela”, afirmou.



Com a suspensão das celebrações, inclusive da tradicional festa de Réveillon, realizada anualmente na Praça Dermeval Barbosa Moreira, para evitar aglomerações neste momento em que o mundo inteiro enfrenta a pandemia de Covid-19, a Prefeitura adiantou que está sendo organizada, pela Secretaria Municipal de Cultura, uma programação on-line para marcar o período de festas.



Além disso, está sendo estudada a possibilidade de uma parceria entre o município a concessionária de energia elétrica, para a colocação de mangueiras de led para iluminar alguns pontos da cidade.



“No momento, o município está envidando esforços para minimizar a propagação do Coronavírus, em consonância com os Decretos Municipais, adotando, assim, medidas de prevenção à doença. Por isto, as festividades em logradouros públicos, que prevê a intensa aglomeração de pessoas, estão temporariamente suspensas”.