Vereador Repórter Maicon Queiroz fez algumas imagens do posto de saúdeReprodução

Publicado 19/11/2021 20:40 | Atualizado 19/11/2021 20:41

O vereador de Nova Friburgo, Repórter Maicon Queiroz (PSC), usou as suas redes sociais nesta semana, inclusive sua página de notícias, para denunciar problemas encontrados durante duas visitas fiscalizatórias no posto de saúde de Mury. Segundo o parlamentar, faltam medicamentos e a estrutura da unidade pode causar perigo à população, precisando urgente de uma reforma para que seja mantido o atendimento no posto.

O parlamentar esteve na unidade em dois momentos. Primeiro em janeiro, assim que assumiu o mandato, e agora nesta semana de novembro. Nas duas ocasiões, ele denunciou que a situação da unidade continua precária, com mofo nas paredes e também em alguns equipamentos, problemas com infiltração no teto e vários pisos quebrados. Na segunda fiscalização, ele ainda disse ter perguntado aos profissionais que trabalham na unidade por alguns remédios, que estariam em falta.

“Após alguns meses, voltamos ao Posto de Saúde de Mury, assim que assumi meu mandato, eu estive na unidade fazendo uma fiscalização. Ao voltar verifiquei que ainda se encontra com problema de mofo, infiltração e alguns problemas estruturais. Não é possível que em 10 meses de governo não tenha sido possível fazer uma reforma na unidade de Mury”, questionou o parlamentar, que ainda informou que enviaria ofício sobre a situação para as secretarias de Saúde e de Obras.

Sobre as denúncias, a Prefeitura de Nova Friburgo enviou um posicionamento dizendo que o parlamentar esteve na unidade, mas sobre a falta de medicamentos, ele teria questionado a equipe de saúde por dois remédios específicos, como Sinvastatina e Losartana: “No momento, a própria equipe explicou que esses medicamentos não estão faltosos”, afirmou.

Já quanto a questão da falta de manutenção no posto, a Prefeitura confirmou que os reparos são necessários e que serão feitos, mas “são situações que não prejudicam o funcionamento ou colocam em risco as pessoas que trabalham e estão sendo atendidas em Mury”.