Gatinho resgatado em Nova Friburgo - Arquivo pessoal

Gatinho resgatado em Nova FriburgoArquivo pessoal

Publicado 23/11/2021 17:43

Nova Friburgo agora tem lei que concede autorização aos cidadãos friburguenses para fornecer alimentos aos animais em situação de rua no município. Com a sanção na última semana, fica assegurado não só o direito de qualquer pessoa alimentar os animais em situação de rua, como também é vedado a qualquer agente público impedir o provimento.

O projeto é de autoria do vereador Isaque Demani (PP), que justificou a necessidade de cuidados aos animais em situação de rua e a adequação do município à legislação federal e internacional no sentido de defesa dos direitos dos animais.