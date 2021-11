Saúde de Nova Friburgo faz alerta sobre maior número de internações de não vacinados | Nova Friburgo | O Dia

Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 23/11/2021 15:14

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo divulgou um alerta sobre a importância da vacinação para o combate mais efetivo da Covid-19. Sobre o assunto, a Secretária destacou o levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), por meio do Sivep-Gripe, que indica que a maioria das internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave, em que a causa é a Covid-19, é de pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto.

De acordo com a SES, os mais acometidos são os adultos com 49 anos ou menos, reforçando os dados sobre a importância de se completar o ciclo vacinal, além da dose de reforço. Ainda de acordo com o levantamento, na faixa etária de 49 anos ou menos, 42,59% não foram vacinados, 39,57% de forma parcial e 9,82% completaram o ciclo. Para quem tem idade entre 50 a 64 anos, 23,7% não se imunizaram, 27,81% receberam uma dose e 19, 01% as duas.

Já o grupo de idosos que mais recebeu a dose de reforço foi de 80 a 84 anos, com uma cobertura de 95,1%, vindo depois do grupo de 70 a 74, com 55,4% de imunização contra a Covid-19.

Nova Friburgo totalizou 310.020 vacinas utilizadas até o dia 18 de novembro de 2021. Deste total, 154.227 vacinas foram aplicadas para primeira dose e 134.405 para segunda dose. Para dose única, foram aplicadas 4.360 e 17.080 de terceira dose. Ainda até o dia 18 de novembro, 84,05% da população-alvo, ou seja, pessoas acima de 12 anos, haviam sido totalmente vacinadas (receberam as duas doses ou a dose única).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, graças ao avanço da imunização no município, nas últimas semanas houve uma drástica redução nas taxas de ocupação de leitos destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19, seja no Hospital Municipal Raul Sertã, ou nas outras três unidades particulares da cidade. O número de óbitos também vem sendo reduzido significativamente, o que também pode ser creditado ao alto percentual de imunização em Nova Friburgo.