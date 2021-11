Galho de árvore caiu na Praça Getúlio Vargas em Nova Friburgo - Reprodução Internet

Publicado 22/11/2021 14:47

Em Nova Friburgo, foi iniciado no final de semana um serviço de poda de eucaliptos e outras árvores na área central da cidade. No domingo (21/11), o serviço foi realizado na Praça Getúlio Vargas, sendo limitado o tráfego de veículos e o estacionamento no entorno do local para evitar acidentes. O serviço está sendo realizado pela Prefeitura e pela concessionária de energia do município, com apoio do Corpo de Bombeiros. Já foram podadas 11 árvores.