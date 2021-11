A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou resultado da licitação, por meio da qual pretendia gastar R$ 655 mil na aquisição de peças ornamentais natalinas para atender as necessidades das comemorações de Natal no município. Segundo a Prefeitura, houve pouco interesse nos 10 lotes apresentados, sendo vários itens dados como desertos ou frustrados. Com isso, o município decidiu adquirir um valor menor em produtos.