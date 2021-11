11º BPM de Nova Friburgo - Arquivo/ 11BPM

Publicado 25/11/2021 00:05

Os policiais militares do 11º BPM (Nova Friburgo) e 8º (Campos), realizaram uma ação conjunta, nesta quarta-feira (24/11) para prender um homem de 29 anos, que estava foragido e residindo no bairro Santa Clara, em Bom Jesus do Itabapoana. Contra ele havia um mandado de prisão por tráfico de drogas no município de Nova Friburgo.

Em um desdobramento da ação, os PMs do 11º BPM ainda conseguiram localizar o lugar onde o acusado escondia armas, apreendendo uma pistola calibre 9 milímetros e um revólver calibre 38.