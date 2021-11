Visita à Usina de Asfalto de Nova Friburgo em abril deste ano - Divulgação

Publicado 24/11/2021 15:24 | Atualizado 24/11/2021 15:26

Nova Friburgo - Depois de publicar o resultado da licitação para a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de engenharia para a aplicação de massa asfáltica - Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), a Prefeitura de Nova Friburgo fez contato com o jornal O DIA informando que o material usado na pavimentação e recapeamento das ruas do município será produzido na Usina de Asfalto.

Sobre a usina, foi esclarecido pela Subsecretaria de Comunicação Social da Prefeitura que a mesma passou por manutenção, que foi iniciado logo após a assinatura do convênio com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER-RJ) para possibilitar o retorno do funcionamento, mas ainda era esperada a chegada de matéria-prima para iniciar a produção, o que aconteceu na manhã desta terça-feira (23/11).

De acordo com a Prefeitura, o município recebeu hoje do DER-RJ o primeiro carregamento de CAP, material que é o principal insumo utilizado para produzir o CBUQ: “Foram entregues cerca de 27 toneladas de CAP 50/70 e o município ainda aguarda receber outros materiais necessários, como agregados e insumos ligantes, para que, então, a Usina de Asfalto à Quente possa iniciar as operações no município”, diz o release divulgado pela Prefeitura.

Nesta manhã, o prefeito, Johnny Maycon, e o vice-prefeito, Serginho, estiveram na Usina de Asfalto para receber o primeiro carregamento de material. Sobre a produção, o prefeito disse que a expectativa é de que nas próximas semanas a mesma seja iniciada.

“Este é um momento bastante importante para a nossa cidade. Estamos recebendo insumos do convênio que firmamos com o DER e, daqui alguns dias, estaremos reativando a nossa Usina de Asfalto. A gente sabe que existem vias que, neste momento, estão intransitáveis e a gente tem um cronograma, um plano de trabalho, e vamos continuar avançando”.

O planejamento da Prefeitura, de acordo com os esclarecimentos feitos ao jornal, inclui a aplicação da massa asfáltica produzida na Usina de Asfalto pela empresa vencedora da licitação, a Omega Construtora e Serviços LTDA, que apresentou o menor preço global e vai receber R$ 1.347.759,72 pelo serviço.