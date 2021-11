Faixa elevada de pedestres será construída em frente ao posto de Saúde de Olaria - Divulgação

Publicado 28/11/2021 10:00

A Prefeitura de Nova Friburgo emitiu um aviso sobre a interrupção do tráfego de veículos, nesta segunda-feira (29/11), na Rua Vicente Sobrinho, entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Gustavo Lira, no bairro Olaria, para a construção de uma faixa elevada de pedestres.

A faixa de pedestres será instalada na frente do Posto de Saúde Tunney Kassuga. O serviço será iniciado às 7h, com a interrupção do tráfego de veículos. De acordo com a Prefeitura, as extremidades da via serão operadas em mão dupla e é orientado que os motoristas trafeguem pela área em baixa velocidade para evitar acidentes.