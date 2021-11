A concessionária Águas de Nova Friburgo divulgou um comunicado nesta segunda-feira (29/11) sobre a manutenção preventiva que será realizada no dia 1º de dezembro, das 7h30 às 13h30, na Estação de Tratamento de Água (ETA) Rio Grande de Cima, que poderá afetar o abastecimento de água nos bairros atendidos pela estação. Após o término dos serviços, o prazo para normalização gradativa do fornecimento de água é de 48 horas.A ETA Rio Grande de Cima atende os bairros: São Geraldo, Nova Esperança, Nilo Martins, Santa Bernadete, Solares, Córrego D’Antas, Centro, Village, Bairro Suíço, Vila Amélia, Vale dos Pinheiros, Lagoinha, Chácara Paraíso, Jacina, Rui Sanglard, Prado, Jardim Ouro Preto, Rivo Torto, Jardim Califórnia, Parque das Flores, Floresta, São Jorge, Loteamento Barão, Conselheiro Paulino e Maria Teresa.A concessionária solicita aos moradores das localidades atendidas pela ETA que façam o uso consciente da água durante esse período. Em caso de dúvidas ou informações, o contato com a concessionária pode ser feito no WhatsApp (21) 97211-8064, aplicativo Cliente Águas, Chat Interativo, que está disponível no aplicativo e no site , ou pelo 0800 757 0422 (ligações gratuitas de telefones fixos, celulares e longa distância).