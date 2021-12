Unidade atende atualmente cerca de 500 usuários - Divulgação

Publicado 01/12/2021 16:28

A partir desta quarta-feira (1/12), o Centro de Atenção Psicossocial (Caps II) em Nova Friburgo passa a ter atendimento 24 horas, todos os dias, para pessoas com transtornos psiquiátricos. A iniciativa da Secretaria de Saúde, por meio do setor de Gerência em Saúde Mental, tem como objetivo oferecer um melhor acolhimento, principalmente em horários como à noite e aos finais de semana.



O Centro de Atenção Psicossocial tem como finalidade a reinserção social de pessoas com transtornos mentais graves. O acesso aos Caps pode ser feito por demanda espontânea, por intermédio de uma unidade de atenção primária ou especializada, por encaminhamento de uma emergência ou após uma internação clínica/psiquiátrica. Atualmente são atendidos cerca de 500 usuários neste dispositivo.

Inauguração de nova unidade



Também nesta quarta-feira, foi inaugurado o Caps III chamado de “Quatro Estações”. O espaço oferecerá o serviço de atendimento para pessoas adultas com transtornos mentais ou deficiência psiquiátrica, visando a recuperação da saúde psicológica e a integração do paciente com sua família e comunidade.



Unidade conta com uma equipe multiprofissional, composta por parte dos profissionais que foram chamados nos últimos processos seletivos, com atividades coletivas e individuais e tratamento médico.