Marcelo Schuenck (à direita) assumiu o cargo de subsecretário de Governo - Divulgação

Publicado 02/12/2021 23:27 | Atualizado 02/12/2021 23:29

A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou nesta quinta-feira (2/12) mais uma mudança no secretariado da atual gestão. O advogado Marcelo Schuenck assumiu o cargo de subsecretário de Governo em substituição a Gabriel Wenderroschy, que assumiu no último mês a Secretaria de Infraestrutura e Logística

De acordo com o comunicado, Marcelo Schuenck é pós-graduado em direito administrativo e direito constitucional. Atuou como superintendente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) em Nova Friburgo, na Controladoria-Geral da Prefeitura de Nova Friburgo, Assistência Social e, recentemente, ocupava o cargo de secretário-geral da Câmara de Vereadores.