Drogas apreendidas em ação da PM em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 02/12/2021 23:39

Os policiais militares do Serviço Reservado, do 11º BPM de Nova Friburgo, prenderam, nesta quarta-feira (1/12), um homem de 40 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, no distrito de Conselheiro Paulino.

O suspeito foi abordado na Avenida Maestro Joaquim Naegele, no Terra Nova. Com ele foram apreendidos 44 papelotes de cocaína e R$40,00 em dinheiro. A ocorrência foi apresentada na 151° DP, onde o acusado foi autuado, permanecendo preso e todo material apreendido.