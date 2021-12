Drogas apreendidas em ação da PM no final de semana em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 06/12/2021 22:28

Um homem de 47 anos foi preso no sábado (4/12), em um bar, no distrito de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo, com 1.418 quilo de maconha, dividido em 408 tabletes, dentro de uma mochila. Ao perceber a presença dos PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM, o suspeito ainda tentou se esconder no banheiro do estabelecimento comercial.

Também no sábado, uma ação dos PMs do Serviço Reservado na Rua Aureliano Barbosa Faria, no bairro Alto do Floresta, em Conselheiro Paulino, terminou com a prisão de dois suspeitos, de 29 e 35 anos, com 88 papelotes de cocaína e sete unidades de maconha.

Na sexta-feira(3/12), os PMs do Setor Bravo, com informações recebidas através do Disque Denúncia, conseguiram localizar e apreender uma sacola contendo 169 papelotes de cocaína. A droga estava escondida em um dos blocos do conjunto habitacional Terra Nova, Avenida Maestro Joaquim Naegele, em Conselheiro.