Filhote de Bothrops jararaca (Jararaca), espécie comum da Mata Atlântica, resgatada e solta pela APA Macaé de Cima - Reprodução

Publicado 06/12/2021 22:15

A Área de Proteção Ambiental (APA) Estadual Macaé de Cima, unidade de conservação em Nova Friburgo, administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), publicou um alerta à população sobre o aumento de risco de acidentes com animais peçonhentos neste período de clima quente e chuvas.

De acordo com o alerta, o clima possibilita o aparecimento de cobras, aranhas e , especialmente em áreas de encosta e em zonas rurais. Caso isso aconteça em áreas residenciais, a APA Macaé de Cima pede que as pessoas entrem em contato com a equipe de Guarda-parques para realizar o resgate desses animais de forma segura pelo telefone (22) 2542-9530 ou pelo WhatsApp (21) 98496-0366.