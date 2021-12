Braulio Rezende em entrega de cestas básicas pelo programa do Sesc-RJ - Divulgação/ Arquivo

Publicado 06/12/2021 21:50

O Sesc-RJ inaugurou no dia 2 deste mês a decoração Natal em Nova Friburgo. O projeto, intermediado pelo presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e embaixador, Braulio Rezende, junto a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ), gestora do Sesc RJ, ganha agora mais um eixo, o da solidariedade, com a arrecadação de alimentos para o Mesa Brasil Sesc-RJ, que atua há 20 anos no combate à fome e ao desperdício, assistindo pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O anúncio da ação foi feito por Bráulio Rezende, que também é presidente do Mesa Brasil na região: “Pensamos que os friburguenses ganharam um presente tão bonito, com a cidade decorada e iluminada, que certamente, imbuídos do espírito de Natal, se sentirão motivados a ajudar os mais necessitados. Temos que olhar com urgência para nossos irmãos que enfrentam carência de alimentos”.

A partir da próxima quarta-feira (8/12), serão instaladas caixas coletoras nos dois shoppings e na sede do Sincomércio e da CDL, que fica na Rua Fernando Bizzotto 39, no Centro. Para esta ação, o programa demanda itens como arroz, feijão, macarrão, leite em pó, açúcar, óleo etc. Os alimentos arrecadados serão direcionados a instituições socioassistenciais, asilos e creches, que fazem os donativos chegarem a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Apelamos aos friburguenses e aos nossos vizinhos para contribuírem com o Mesa Brasil, que tanto apoia os menos favorecidos. A pandemia, o desemprego e a alta nos preços dos alimentos pioraram muito as condições dessas pessoas, mas nós somos capazes de mudar o cenário para melhor”, completa Braulio Rezende.