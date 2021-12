Drogas apreendidas em ação da PM no Alto de Olaria, em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 07/12/2021 22:24

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM de Nova Friburgo, prenderam uma mulher, de 21 anos, com ajuda de uma denúncia sobre tráfico de drogas na Rua Uruguaiana, no Alto de Olaria, nesta segunda-feira (6/12). Com ela foram apreendidos 158 papelotes de cocaína, 42 unidades de maconha e R$ 130 em dinheiro.

Também nesta segunda-feira, os PMs do Serviço Reservado, localizaram uma sacola com drogas, que estava enterrada em uma área de mata na Estrada da Granja Spinelli, no bairro Granja Spinelli. Foram apreendidas 176 unidades de cocaína.

As ocorrências foram apresentadas na 151° DP (Nova Friburgo), onde a acusada permanece presa e as drogas apreendidas.