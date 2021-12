Escola municipal de Nova Friburgo que já retornou com as aulas presenciais - Divulgação

Escola municipal de Nova Friburgo que já retornou com as aulas presenciais Divulgação

Publicado 10/12/2021 20:07

A Secretaria de Educação de Nova Friburgo emitiu um comunicado sobre o fechamento das unidades escolares da rede municipal de ensino no mês de janeiro, durante o período de férias, onde alerta aos pais e responsáveis, que necessitem de alguma documentação, para que procurem a unidade de ensino na qual o aluno está matriculado até o dia 17 deste mês.



“Em caso de necessidade de documentação para matrícula em 2022 em outra escola; apresentação no trabalho do responsável; ou matrícula em curso extraescolar, compareça até o dia 17 de dezembro na unidade que seu filho está matriculado em 2021 para retirada do protocolo de transferência e/ou declaração de escolaridade”, diz o comunicado.