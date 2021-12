Usina de Asfalto de Nova Friburgo - Divulgação

Usina de Asfalto de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 08/12/2021 19:19

A Prefeitura de Nova Friburgo informou que a Usina de Asfalto Quente do município voltou a operar nesta terça-feira (7/12). Com isso, o município anunciou que vai iniciar os serviços de recapeamento das ruas da cidade, que será executado pela empresa Ômega Construtora e Serviços Ltda., que venceu a licitação realizada para o serviço, sob supervisão da Secretaria de Obras.

A volta das atividades na usina, que ficou parada por um longo tempo por falta de material para produção e alto custo de manutenção, foi possível graças ao convênio assinado entre o município e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria das Cidades e do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ).