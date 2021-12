Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Vacinação contra a Covid-19 em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 09/12/2021 22:28

Nova Friburgo está há 13 dias sem registros e mortes por Covid-19. Além disso, no Hospital Municipal Raul Sertã, unidade pública referência para a região, a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para tratamento da doença encontra-se zerada desde o dia 6 de novembro.

A última atualização do número de óbitos no município saiu no boletim do dia 26 de novembro, quando foi registrada uma morte, chegando a 865 óbitos confirmados. De acordo com o boletim emitido nesta quinta-feira (9/12), Nova Friburgo tem 25.827 casos confirmados da doença e até mesmo o registro de novos casos está mais lento atualmente, nesta semana apenas um caso foi confirmado.

Vale destacar que, de acordo com o que tem sido divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, a redução da taxa de contágio, do número de casos e mortes é devido a vacinação, mas é necessário que a população continue seguindo as medidas de prevenção para evitar uma nova onda de casos.