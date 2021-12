Plenário da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo - Divulgação

Plenário da Câmara de Vereadores de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 13/12/2021 17:34

Na sessão ordinária desta terça-feira (14/12) da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, será lido o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), aberta para investigar a contratação da empresa Itapemirim Group Ltda, por meio de licitação emergencial realizada pela Prefeitura para gerir o serviço de transporte coletivo no município. Apesar de a empresa ter desistido do contrato, o Legislativo seguiu com a CPI como forma de apurar a situação do processo administrativo 1840/2021.

Segundo a assessoria da Câmara, o documento possui cerca de 50 páginas e foi incluído para leitura na pauta da 79ª sessão ordinária, encerrando mais uma etapa do processo da CPI. Após a leitura, a Comissão terá o prazo de até três sessões para apresentar publicamente o voto do relator e dos demais membros. No entanto, como o recesso parlamentar suspende a contagem dos prazos legislativos, o conhecimento da votação fica postergado para o próximo ano.

“No relatório, a CPI do Transporte cita que o processo emergencial foi instaurado quatro meses antes de o processo existir, aborda o julgamento das propostas, questiona a exequibilidade do serviço e ainda aponta fragilidades na elaboração do termo de referência da contratação emergencial, no prazo de recebimento das propostas. Em sua conclusão, o documento ressalta tentativas de desqualificar seus trabalhos e afirma ‘não ter acabado em pizza como muitos desejavam’”, informa o release publicado pela assessoria da Casa.