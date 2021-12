Policiamento na Praça do Suspiro, em Nova Friburgo - Arquivo/ 11BPM

Publicado 11/12/2021 14:51

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Nova Friburgo, Braulio Rezende, solicitou ao comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel André de Holanda Cavalcante, que intensifique o policiamento nas ruas do município no período de festas de final de ano. O pedido também foi feito ao delegado titular da 151ª Delegacia Legal, Henrique Pessoa, para que atue em parceria com o 11º BPM no reforço da segurança pública.

Sobre a solicitação, o presidente do sindicato reforça a importância de aumentar a segurança do comércio e dos consumidores em meio às compras de Natal. Em correspondência ao comandante, o presidente da CDL e do Sincomércio argumentou que o policiamento ostensivo se torna ainda mais indispensável em dezembro.

“Próximo ao Natal, cresce o movimento nas calçadas, nas lojas e nos bancos, e os consumidores circulam com sacolas e dinheiro, ficando vulneráveis a assaltos e roubos. A Polícia Militar sempre nos atende, e temos certeza de que isso vai ocorrer mais uma vez em 2021”, frisou Braulio Rezende.