Cine Educação começa hoje e tem Paulo Freire como homenageado desta edição.Reprodução

Publicado 28/10/2021 13:02 | Atualizado 28/10/2021 13:14

A 4ª edição do Cine Educação começou nesta quinta-feira e vai até o próximo domingo, tendo como homenageado o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, cujo centenário de nascimento é celebrado neste ano. Ao todo serão exibidos 12 filmes nacionais e estrangeiros, com temas essenciais para o desenvolvimento da nossa sociedade, como democracia, antirracismo, diversidade, arte e mundo pós-pandemia, entre outros.

Totalmente online pelo segundo ano consecutivo, o evento é realizado pelo Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro (Sinpro-Rio), o Festival de Cinema e Educação exibe filmes de curta, média e longas-metragens, sempre com temas relacionados à educação. O Festival foi premiado neste ano com o Diploma de Heloneida Studart de Mérito Cultural pela Comissão de Cultura da ALERJ.

Cada um dos temas abordados está conectado à Educação, em uma relação que é abordada nas diferentes obras. As produções estão divididas diariamente em eixos temáticos: Educação e Democracia (28); Educação, Cinema e Pós-pandemia (29); Pedagogia das Margens (30); Educação, Arte e Antirracismo (31).

Os filmes estarão disponíveis ao longo do dia no canal do Cine Educação no Youtube (https://www.youtube.com/cineeducacao). À noite, sempre às 19h, rolará um bate-papo sobre o tema em destaque com a participação de convidados especiais.