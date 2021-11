Policiais já aumentaram patrulhamento na região do Centro de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 17/11/2021 20:19

Tendo como objetivo levar mais segurança para as ruas do Nova Iguaçu, principalmente na região comercial, no Centro do município, foi iniciada nesta semana a ‘Operação Papai Noel’, que vai intensificar o patrulhamento por toda a região próxima ao calçadão da cidade.

A ação está sendo feita em cooperação pelo 20º Batalhão, comandado pelo tenente-coronel Ângelo Barbosa, pelo Programa Estadual de Integração na Segurança, da Prefeitura de Nova Iguaçu, coordenado pelo Secretário Fernando Vieira Bastos e pela Operação Nova Iguaçu Presente, comandado pelo capitão Marcelo Fogaça.

De acordo com os comandantes, o aumento do patrulhamento no calçadão, principal ponto do comércio da região central, busca através de ações integradas aumentar a sensação de segurança da população, bem como a prevenção da ocorrência de delitos no período das festas de final de ano, com a intensificação do comércio e fluxo de pessoas na localidade.

Ao longo do período, serão adotadas as modalidades de policiamento motorizado com a utilização de motos e viaturas e o policiamento ostensivo a pé.