Estão abertas as inscrições para a corrida de aniversário de Nova Iguaçu - Divulgação/PMNI

Estão abertas as inscrições para a corrida de aniversário de Nova IguaçuDivulgação/PMNI

Publicado 21/12/2021 17:25

A Prefeitura de Nova Iguaçu deu início as inscrições para a tradicional corrida e caminhada do aniversário da cidade. O evento está previsto para o dia 15 de janeiro, quando a cidade-mãe da Baixada Fluminense comemora 189 anos de fundação.

Podem se inscrever para a disputa os servidores municipais de Nova Iguaçu. As vagas são limitadas e devem ser feitas diretamente na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL, que fica na Rua Iracema Soares Pereira Junqueira, n° 65, 2º andar, Centro, até o dia 3 de janeiro ou até que seja atingido o limite de vagas.

Para efetuar a inscrição, basta apresentar um comprovante da condição de servidor ou comissionado da Prefeitura e levar duas latas de leite em pó. As doações serão destinadas ao Banco de Alimentos da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS

A data e local da retirada dos kits ainda serão definidos. A corrida, a exemplo da última edição, em 2020, será noturna, com largada às 19h. Os servidores que terminarem entre os três primeiros colocados, no masculino e no feminino, receberão troféu.