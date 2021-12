Câmara Municipal de Nova Iguaçu homenageou conselheiros tutelares do município - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu homenageou conselheiros tutelares do municípioDivulgação

Publicado 21/12/2021 17:58

Para fechar as atividades do ano de 2021, a Câmara de Nova Iguaçu realizou, nesta manhã, sessão solene em homenagem aos 25 Conselheiros Tutelares da cidade. Os 25 conselheiros estiveram presentes à sessão e receberam uma Moção de Congratulações e Aplausos. do Conselhos Municipais, Monique Gambardela também foi agraciada.

A homenagem foi idealizada pelo presidente da Câmara, Vereador Eduardo Reina, que fez questão de afirmar que todos os vereadores apoiaram a homenagem. Além dele, os vereadores Claudio Valdemir de Oliveira Marques, Claudio Haja Luz, e Germano Silva de Oliveira, Maninho de Cabuçu, juntamente com a subsecretária Monique, fizeram parte da mesa que coordenou o evento.

“Eles são a porta de entrada das ocorrências de violações de direitos de crianças e adolescentes. Sua função deve ser fortalecida para atender a esta grande demanda, que aumentaram muito durante a pandemia”, disse Eduardo Reina.

De forma unânime, os parlamentares concordaram que é dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, que muitas vezes recebe tratamento desumano e violento, cabendo ao Conselho Tutelar receber estas denúncias e dar encaminhamento para a solução.