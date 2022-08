Festival Encontrarte será encerrado neste domingo - Divulgação

Publicado 27/08/2022 21:41

Termina neste domingo mais uma edição do Festival EncontrArte, no Sesc Nova Iguaçu e na sede do Patronato. O evento, iniciado no último dia 23, completa 20 anos de existência promovendo a cultura na Baixada Fluminense.

Nas instalações do Sesc ocorreu a exposição “O Tempo Nos Palcos do EncontrArte”. Uma ode à história do festival e os marcantes momentos vividos por cada companhia nas duas décadas de ação. A exposição conta com imagens captadas durante mais de 15 anos por Alziro Xavier. O fotógrafo da retrata histórias das histórias, o que há de potente e encantador exibido em cima do palco do festival.

Alziro Xavier é repórter fotográfico importante para a região. Participou, por exemplo, do Workshop sobre arquitetura, história e sociedade parisiense com Bernard Foucon, em Paris.

Também há registros do sublime feitos pelo fotógrafo Paulo Cézar Rega, a poesia das lentes de Marcele Pontes, a estética das capturas de Mazé Mixo e as cenas belas nas imagens de Getúlio Ribeiro e Danilo Sérgio. Juntos, estes profissionais geraram um acervo de mais de 150 mil imagens que captam a essência, a magia e a força do maior festival de artes cênicas da Baixada Fluminense.