Estação de Tratamento do Guandu está passando por obras de duplicação - Divulgação

Publicado 15/08/2022 18:41

A equipe do Trabalho Social da Cedae realizou, no último fim de semana, um evento de conscientização e serviços de cidadania no Ciep Mariano Flor Cavalcante, no bairro Lagoinha, em Nova Iguaçu. O local fica próximo às obras do Novo Guandu, nova Estação de Tratamento de Água (ETA) que produzirá mais de 12 mil litros de água por segundo e garantirá um reforço no abastecimento da Baixada Fluminense.

Com programação de atividades socioambientais, o evento contou com a Tenda Socioambiental, com palestras sobre conscientização do uso da água e cuidados com o meio ambiente e plantão social que prestou apoio aos moradores e esclareceu dúvidas sobre as intervenções que estão sendo feitas na região.

Também foram realizadas atividades de educação ambiental para crianças, entrega de brindes, cartilhas socioeducativas, pipoca e algodão doce. Os participantes ganharam mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, produzidas nos viveiros do Replantando Vida, programa socioambiental da Cedae.

“Além de conversas e esclarecimentos sobre a obra da nova estação de tratamento de água e cuidados com o meio ambiente, a ideia foi levar políticas públicas aos moradores da região”, disse Priscila Sia, da assistência especial de serviço social da Cedae.