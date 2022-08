Agentes uniformizados estarão visitando residências em Nova Iguaçu nesta semana - Divulgação

Agentes uniformizados estarão visitando residências em Nova Iguaçu nesta semanaDivulgação

Publicado 11/08/2022 09:31

A Concessionária dos serviços de água e esgoto de Nova Iguaçu segue, nesta semana, com o trabalho de recadastramento de moradores do município. Cerca de 500 profissionais contratados especialmente para o trabalho circulam há quase quatro meses para a atualização dos dados do sistema de clientes. Nesta semana, os agentes irão percorrer as residências do Bairro da Posse.

Esta ação visa facilitar a interlocução entre a empresa e o usuário, assim como melhorar a qualidade dos serviços oferecidos. As visitas acontecem nos dias de semana das 8h às 18h. Em caso de ausência, será feita uma revisita no sábado, das 8h às 18h.

Ainda assim, se o morador não for encontrado neste período, o último contato do profissional será no turno da noite, das 18h às 21h, entre segunda e sábado.

Os profissionais atuam uniformizados, com crachá de identificação e uniforme. A concessionária está à disposição para dúvidas no 0800 195 0 195, que atende por Whatsapp e ligação.