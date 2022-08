Saúde em Ação beneficiou moradores do bairro Palhada no último fim de semana - Divulgação/PMNI

Publicado 09/08/2022 16:00

No próximo sábado, a Clínica da Família do bairro Km 32 receberá o projeto “Saúde em Ação, sábado também é dia de se cuidar”, da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu (SEMUS). O projeto teve início neste fim de semana na Clínica da Família Marfel, no bairro da Palhada, e foi um sucesso entre os moradores.

O montador de forro Sandro Ricardo Magalhães, de 43 anos, foi um dos primeiros a ser atendido. Com uma rotina apertada de trabalho, ele não tinha tempo disponível para ir a consultas e fazer exames durante a semana e aproveitou a ação do último fim de semana.



“Essa é uma ação importante, pois quem trabalha durante a semana não tem como vir. Então, eu trouxe minha mãe no médico e aproveitei a oportunidade para me consultar com o dentista e atualizar minha caderneta de vacinação, com doses contra a influenza e a de reforço contra a Covid-19”, disse.

Para a Secretaria de Saúde, a expectativa é que a cada sábado uma unidade de saúde abra as portas para atender a população, oferecendo os mesmos serviços que são disponibilizados durante a semana.

“Este é um programa que vai atender a população que, por algum motivo, não pode buscar atendimento durante a semana e, muitas vezes, só tem o sábado disponível. Vamos levar saúde para os moradores, oferecendo serviços completos. Temos um cronograma de ações previstas até o final do ano e vamos divulgar quais são os locais nos veículos de comunicação oficias da prefeitura”, afirmou o secretário municipal de Saúde de Nova Iguaçu, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, que acompanhou o primeiro dia do projeto.

A Clínica da Família Marfel registrou 155 atendimentos à população da Palhada e de outros bairros da região neste sábado, entre consultas, exames, vacinas aplicadas e testes rápidos. Os moradores aproveitaram serviços para marcação de consultas e exames, avaliação médica para crianças e adultos, atendimentos odontológico e psicológico, vacinação contra a Covid-19, influenza e outras doenças, testes rápidos para identificar coronavírus, sífilis, HIV e hepatite, coleta de preventivo e avaliação fisioterapêutica.