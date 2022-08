Novo canal de comunicação já está atendendo demandas de moradores de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 08/08/2022 14:00

Os moradores de Nova Iguaçu que precisarem solicitar serviços relacionados à iluminação pública de maneira simples e fácil tem um novo canal à sua disposição. A Prefeitura do município colocou em funcionamento WhatsApp da Central de Atendimento da Iluminação Urbana para a população entrar em contato pelo número (21) 3779-1108. O prazo máximo para a conclusão do pedido é de até 72h.



O contribuinte que entrar em contato com a central vai receber um cartão virtual. Ele deve fornecer o número de CPF para evitar trotes e golpes. Durante o cadastro, é solicitado o endereço completo do morador e o número do poste ou número de referência para facilitar o atendimento. Em seguida, o pedido é encaminhado à empresa que faz a manutenção da cidade. As 12 equipes que fazem o serviço nas ruas são monitoradas por GPS durante 24 horas.



“Tenho visto muitas lâmpadas apagadas e tenho a convicção que as pessoas não estão conseguindo levar isso ao poder público, para que possamos dar uma solução. Nesse canal via zap, o morador vai identificar o poste e informar, que a prefeitura vai dar um retorno”, comentou o prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa.



A Central de Atendimento da Iluminação Urbana de Nova Iguaçu funciona de segunda a sábado, das 9h às 17h. As solicitações feitas após esse horário entram como prioridade no atendimento da Central no dia seguinte. O serviço de troca de lâmpadas também é feito aos domingos para que todas as solicitações sejam atendidas.

“Esse canal dá mais agilidade ao serviço que prestamos na rua. Quando a solicitação está próxima de um caminhão, o serviço é imediato, caso contrário é dado um prazo de até 72 horas para a troca da lâmpada, por favor. O serviço só não é feito quando chove para evitar acidentes com energia elétrica. Com essa nova maneira de atendimento, estamos recebendo uma média de 80 solicitações por dia e procuramos atender o máximo delas no mesmo dia”, afirmou o secretário de Serviços Públicos de Nova Iguaçu, Douglas Mucciolo.