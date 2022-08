Prefeitura de Nova Iguaçu convoca candidatos para exame físico do concurso da Guarda Municipal - Divulgação/PMNI

Publicado 04/08/2022 18:26

A Prefeitura de Nova Iguaçu divulgou, em edição extraordinária do Diário Oficial Municipal, a convocação do Teste de Aptidão Física (TAF) para o concurso da Guarda Municipal. O exame será realizado entre os dias 26 e 29 de agosto, na Vila Olímpica da cidade, devendo o candidato comparecer no dia e horário marcados, com documento de identificação original com foto.

O concurso teve oferta inicial é de 200 vagas, sendo 100 para contratação logo após o resultado e outras 100 em cadastro de reserva para serem preenchidas durante o prazo de validade da seleção, de dois anos. Do total de vagas oferecidas, 170 são para homens e 30 para mulheres.

O candidato deve fazer o teste com calção ou agasalho, camiseta e tênis, sob pena de eliminação. Caso o candidato, no momento da realização do teste de aptidão física, apresente qualquer problema fisiológico, psicológico ou físico momentâneo, como por exemplo, luxações, contusões, fraturas e outros que impossibilitem de realizar o teste, será automaticamente eliminado do concurso.

Não será permitido ao candidato a utilização de câmeras, celulares, filmadoras e demais aparelhos eletrônicos que possam reproduzir ou transmitir o conteúdo do TAF, sob pena de eliminação deste concurso.

São consideradas candidatas puérperas, as mulheres que estejam em período pós-parto (período de até 60 dias corridos após o parto).

As candidatas gestantes ou puérperas que estiverem impossibilitadas de realizar o TAF em razão de sua situação, deverão enviar a documentação comprobatória. As gestantes precisam apresentar cópia do atestado médico contendo nome completo e nº do RG da candidata, indicando a quantidade de semanas de gestação e as puérperas devem apresentar cópia da certidão de nascimento do filho(a) ou atestado médico indicando a data do parto da candidata contendo nome completo e nº do RG da candidata). O parto deve ter sido realizado a partir de 26 de junho deste ano. O atestado médico deverá conter data, nome completo, nº do CRM e assinatura do médico.

A listagem com os nomes dos candidatos que devem fazer o Teste de Aptidão Física estão disponíveis no site da Prefeitura de Nova Iguaçu e no site da empresa organizadora https://concursosrbo.com.br

A criação da Guarda Municipal de Nova Iguaçu é um sonho antigo da população, que já conta com o programa Segurança Presente, existente no Centro, Austin e em Miguel Couto, e o Programa Estadual de Integração na Segurança, o Proeis, numa parceria com o Governo do Estado.



Listagem com os nomes dos candidatos: https://www.doweb.novaiguacu.rj.gov.br/portal/diario-oficial/ver/1058