Prefeitura de Nova Iguaçu está trocando a iluminação do Centro do municípioDivulgação

Publicado 03/08/2022 16:34

O Centro da cidade de Nova Iguaçu está ganhando uma nova iluminação. A Secretaria de Serviços Públicos começou a trocar as lâmpadas amarelas dos postes pelas de led ao longo da Avenida Marechal Floriano Peixoto. Na passarela da Caracol, a manutenção e modernização já foram realizadas, trazendo uma nova cara para a região no período noturno

A iluminação com o led aumenta a visibilidade em 80% e reduz o consumo de energia elétrica em 48%. Esta mudança de tecnologia vai acontecer em todo o município, que conta com mais de 66 mil pontos de energia. A Prefeitura de Nova Iguaçu já trocou, no fim do ano passado, a iluminação na Via Light.

A troca das lâmpadas na Avenida Marechal Floriano vai ser realizada até o limite com a cidade de Mesquita. Em seguida, o serviço vai chegar nas proximidades das estações de trem nos bairros Comendador Soares e Austin. A Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana está dando apoio para organizar o trânsito.

O secretário de Serviços Públicos de Nova Iguaçu, Douglas Mucciolo, destacou a economia que a região terá com a novidade.

“Já colocamos 20 lâmpadas novas numa só noite entre a passarela da Caracol e a Praça da Liberdade. Além da economia, elas têm um custo menor e aumentam a luminosidade da área, dando mais segurança para quem passa por este trecho. A iluminação pública é um dos requisitos da prevenção da segurança. Gastávamos R$ 3.200 milhões em energia elétrica, e, com a luz de led, a estimativa é que teremos um custo de aproximadamente R$ 1,2 milhão. Com essa economia, podemos investir mais em outros pontos da cidade”, garantiu.

Somente este ano, a Secretaria de Serviços Públicos já atendeu mais de cinco mil solicitações de manutenção de iluminação pública e trocou 4.500 lâmpadas comuns para a de led. Para facilitar o serviço, foi adquirido um caminhão cesto aéreo de 42 metros, o dobro da altura usado anteriormente para fazer a manutenção.