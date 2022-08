Carolina Dieckmann estrela Karolkê, neste fim de semana, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação

Carolina Dieckmann estrela Karolkê, neste fim de semana, em Nova Iguaçu, na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 02/08/2022 17:45 | Atualizado 02/08/2022 17:47

A atriz Carolina Dieckmann está de volta aos palcos. Após o hiato de quase 2 anos, ela é a estrela do espetáculo ‘Karolkê’, que estreia neste fim de semana no Teatro Iguaçu, na Baixada Fluminense. Depois de importantes papéis na TV, no cinema e no teatro, o universo particular da atriz é traduzido - em alto e bom tom - para o público em uma apresentação em plena sintonia com o suave timbre, a voz doce e uma afinação impecável.

O nome ‘Karolkê’, que une Carol + karaokê, já deixa claro que o espetáculo terá muita música, fruto da paixão da atriz a pelo flerte com os instrumentos, que saíram da intimista rodinha de amigos em sua casa e ganharam novos cenários.

A produção é assinada por Léo Fuchs, a cenografia fica por conta de Marcella Muller e a direção musical é de Pretinho da Serrinha. No palco, o músico Feyjão, divide cena com Carolina em novos arranjos, releituras inéditas de sucessos e melodias já conhecidas.

No set list, letras conhecidas dos ouvidos de todas as gerações como: “Eu Amo Você” [Tim Maia], “É Táo Lindo” [Balão Mágico], “Amor I Love You” [Marisa Monte], “É o Amor” [Zezé di Camargo & Luciano], “Sina [Djavan], a versão quase à capela de “Love of My Life” [Queen], além de muitos outros clássicos do cancioneiro.



O Teatro Nova Iguaçu fica na Rua Coronel Bernardino de Melo, 1081, no bairro Caonze. As apresentações do fim de semana estão marcadas para as 20 horas e os ingressos custem R$ 30 e R$60.