Agentes embargaram obra irregular em margem de rio em Austin, Nova IguaçuDivulgação

Publicado 01/08/2022 08:00 | Atualizado 01/08/2022 12:11

Na última semana, agentes da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu embargaram uma obra que estava sendo realizada as margens de um curso d'água no Bairro de Austin, no município da Baixada Fluminense.

Os agentes se dirigiram até o local após recebimento de denúncia anônima e constatou uma obra as margens de um curso d'água, afetando diretamente Área de Preservação Permanente. A obra foi embargada pelos agentes, que lavraram Auto, onde o responsável responderá em processo administrativo.

As Áreas de Preservação Permanente nas margens de rios e cursos d'água são importantes para a proteção do solo, evitar o assoreamento, a poluição e dar estabilidade geológica dentre outros aspectos importantes.

A corporação informa à população que denúncias, críticas e sugestões podem ser realizadas de segunda à sexta, das 09:00 às 17:00, pelo telefone da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (21) 3779-1183 ou pela Ouvidoria da Prefeitura.