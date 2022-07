Serra de Madureira teve mais um fim de semana com foco de incêndios na mata - Divulgação

Serra de Madureira teve mais um fim de semana com foco de incêndios na mataDivulgação

Publicado 26/07/2022 15:00

No último fim de semana, mais uma vez a Serra de Madureira, em Nova Iguaçu, sofreu com focos de incêndio em regiões de difícil acesso. De acordo com relatos de moradores, um balão caiu no topo da serra, próximo ao Shopping Nova Iguaçu por volta de 1h da manhã, ocasionando um incêndio florestal que se alastrou durante a madrugada.

Uma equipe da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu e um apoio de agentes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente se deslocaram até o foco de incêndio. Mais tarde, uma equipe de Guarda-parques do Parque Estadual do Mendanha chegou em apoio as equipes que já se encontravam no local.

Durante um combate intenso que levou horas as equipes obtiveram êxito em alguns trechos, mas a topografia do terreno, os fortes ventos e a vegetação seca com mais de dois metros de altura impediam o avanço das equipes em meio ao material combustível em diversos pontos.

Enquanto o combate era realizado próximo ao Shopping Nova Iguaçu, foi constatado um novo foco de incêndio florestal no vale do Tatu Gamelo. As equipes se aproximaram a uns 800 metros do foco, que em um local de difícil acesso onde houve um desmoronamento desde a última chuva de 1° de abril, impediu a passagem em segurança dos agentes.

Sem conseguir extinguir por completo as chamas, os agentes seguiram em monitoramento do fogo, até que pudessem retomar o combate.