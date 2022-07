Ilê Axé Omiojuarô, a Casa de Mãe Beata de Iemanjá terá curso de audiovisual gratuito em agosto - Divulgação

Publicado 25/07/2022 13:00

O Ilê Axé Omiojuarô, a Casa de Mãe Beata de Iemanjá, em Nova Iguaçu, está com inscrições abertas para as oficinas de audiovisual gratuitas. Somando um total de quatro encontros, o curso acontecerá aos domingos, de 07 de agosto a 25 de setembro, às 15h, presencialmente na Casa.

O objetivo da breve formação é apresentar noções básicas de como produzir um documentário, da ideia à execução onde os selecionados terão acesso a como usar uma câmera, manuseio de luz, escrita criativa e direção. Ao final, a turma produzirá um curta-metragem que será exibido em sessão especial.

São 25 vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas até o dia 03 de agosto através do link: https://ileaxeomiojuaro.com.br/modos-de-ver-o-tempo-oficina-de-audiovisual/ . É preciso ter acima de 18 anos para participar, pertencer a alguma comunidade de axé e ser do estado do Rio de Janeiro. O resultado com os nomes dos selecionados sai no dia 05 de agosto.

A responsável pelas aulas será a cineasta Yasmin Thayná - diretora e roteirista de mais de 20 filmes, séries e clipes, entre eles, Kbela, o filme, as séries Afrotranscendence, sobre artistas negros brasileiros, e pretalab, sobre mulheres negras que trabalham e pensam as tecnologias. Yasmin dirigiu o curta independente Fartura (2019), também é pesquisadora, professora e conferencista na área do audiovisual.

''Fiquei muito feliz de ter essa responsabilidade, em especial nesse lugar de tanta beleza. É muito especial, e tem muita força também, poder pensar a imagem dentro de um lugar que produz beleza. É uma fonte de referência gigante”, disse a cineasta, destacando em seguida a inovação de ensinar em um novo ambiente.

“A gente aprende audiovisual, cinema, técnicas e etc, em lugares onde a relação com a natureza e com a vida é muito diferente de uma Casa de Axé, por exemplo. Geralmente é em escola, universidade, sala de aula, prédios. E poder contribuir com essa comunidade para pensar imagem dentro de um espaço de Axé e, ao mesmo tempo, em um espaço que não só é um espaço de religiosidade mas também de cultura e tudo que gira em torno do bem estar coletivo; é muito especial. Espero despertar também, quem sabe, pessoas que queiram de fato trabalhar com isso'', concluiu.