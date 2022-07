Evento deve reunir muitas crianças e adultos no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu - Divulgação/PMNI

Publicado 22/07/2022 17:36

Neste domingo (24), o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu vai promover o evento “Um Dia no Parque”, que vai reunir diversas atividades voltadas para crianças, jovens e adultos. A ação é realizada pela Prefeitura do município, que promete agradar diferentes públicos e ser uma experiência enriquecedora.

Quem for ao parque, além de percorrer as diversas trilhas e se refrescar nas cachoeiras e poços d’água liberados para o banho, poderá visitar a tenda ECOnhecer, onde haverá uma exposição sobre a biodiversidade do parque. O evento também contará com a Oficina de Educação Ambiental - Biotintas, tintas que não utilizam química em sua composição e não degradam o meio ambiente.

O Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu também oferecerá, gratuitamente, o serviço de trilha guiada. Divididos em grupos, os visitantes farão um percurso de quase 2km pelo Caminho Pau Pereira, passando pelo Poço das Cobras e pela cachoeira Véu da Noiva. Os mais aventureiros poderão, ainda, desafiar o equilíbrio sobre uma corda de slackline.

“Um dia no parque é capaz de renovar as energias para iniciar uma nova semana. Por isso, iremos promover este evento para os visitantes e também para aqueles que não conhecem nosso Parque Natural Municipal. É um programa para a família, para os amigos, os casais e todos que queiram buscar o ar puro da natureza. Nossa equipe estará pronta para recebê-los e fazer do domingo um dia de muita diversão e alegria”, disse o secretário municipal de Meio Ambiente, Fernando Cid.

O Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu funciona de terça-feira a domingo, sempre das 8h às 16h. A entrada é franca. Por se tratar de uma unidade de conservação, não é permitida a entrada de animais domésticos, objetos cortantes, arma branca e arma de fogo, bem como a utilização de produtos químicos como creme de cabelo e bronzeador. Também não é permitido fazer fogueira no parque. Saiba mais sobre a unidade e como chegar até ela em http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semam/parque-natural-municipal-de-nova-iguacu/.